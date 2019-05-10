Билайн, MTC, МегаФон, Теле2, Yota
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Обработка заказов нашими операторами производится в будние дни с 10:00 до 20:00 , в выходные дни с 11 до 18 часов по Московскому времени.
ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА
1. Самовывоз
г. Москва, Сокольническая площадь, 4А, ТЦ «Русское Раздолье», 3 этаж, павильон 333. Часы работы ежедневно с 10 до 20. Перед приездом обязательно позвонить и уточнить наличие товара !
2. Доставка сим-карт по Москве в пределах МКАД курьером в будние дни с 10 до 18 — 300 рублей. В выходные дни — 400 рублей.
3. Доставка сим-карт в регионы наложенным платежом почтой России — 200 рублей плюс комиссия за денежный перевод: 90 рублей + 5% от суммы заказа.
4. Доставка сим-карт в регионы почтой России по 100% предоплате заказа — Бесплатно !
ОПЛАТА ЗАКАЗА
Оплата производится наличными денежными средствами при получении сим-карты или онлайн платежами перед отправкой заказа.