MTC, МегаФон, Теле2, Ростелеком
Способы покупки сим-карты :
1. Заказать у нас новую сим-карту с доставкой или самовывозом.
2. Получить оформленную сим-карту салоне Мегафон вашего города.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 400 ₽ в месяц
Списания абонентской платы: списывается раз в месяц 1 числа.
Скорость: без ограничений скорости (до 150 мбит/с)
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE), 4G+
Возможно ли скачивать торренты: Да
С какими устройствами работает: со смартфонами, планшетами, USB-модемами и Wi-Fi роутерами
Возможно ли раздвать интнернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Доступ в личный кабинет: Есть.
Активация сим-карты занимает от 1 до 5 рабочих дней.
Также тариф можно оформить дистанционно и получить сим-карту в салоне МегаФон вашего города
Сим-карта Мегафон с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме Республики Крым.
Стоимость сим-карты : 500 ₽
Абонентская плата : 250 ₽
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Списание абонентской платы: Списывается раз в месяц 1 числа .
Трафик: 100 Гб в месяц
Скорость: до 150 мбит/с.
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
Возможно ли скачивать торренты : ДА
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА
С какими устройствами работает сим-карта: с универсальными USB-модемами, Wi-Fi роутерами. Также с планшетами и смартфонами.
Доступ в личный кабинет: Есть
Активация тарифа занимает до 2-х рабочих дней.
Тариф действует по всей территории России, кроме республики Крым.
Стоимость сим-карты : 500 ₽
Абонентская плата : 150 ₽
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Списание абонентской платы: Списывается раз в месяц 1 числа.
Трафик: 30 Гб
Скорость: до 150 мбит/с.
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
Возможно ли скачивать торренты : ДА
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi :ДА
С какими устройствами работает сим-карта:с универсальными USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами и смартфонами.
Доступ в личный кабинет: Да
Активация тарифа занимает 1-2 рабочих дня.
Сим карта Мегафон действует по всей территории России, Кроме республики Крым.
Способы покупки сим-карты :
1. Заказать у нас новую сим-карту с доставкой или самовывозом.
Абонентская плата: 250 ₽ в месяц
Стоимость сим-карты: 1500 ₽
Списание абонентской платы: списывается раз в месяц в полном объеме
Трафик: БЕЗЛИМИТНЫЙ
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: Да.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi :ДА
Доступ в личный кабинет: есть
Оформление и активация сим-карты занимает 1 рабочий день.
Сим-карта с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей территории России,кроме республики Крым.
Стоимость сим-карты: 500 ₽
Абонентская плата: 500 ₽ в месяц
Списание абонентской платы: списывается полностью в день активации и далее этого числа каждого месяца .
Баланс сим-карты при покупке: 100 ₽
Трафик: Безлимитный.
Скорость: до 150 мбит/с.
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
Возможно ли скачивать торренты: Да, с помощью специальных настроек.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi: Да, без ограничений.
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми разлоченными USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Доступ в личный кабинет: Есть
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим-карта Йота с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме регионов дальнего востока и республики Крым.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 220 ₽ в месяц
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: 200 Гб
Скорость: до 100 мбит/с.
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: Да
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений.
Доступ в личный кабинет : Нет
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим-карта Теле2-Ростелеком с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме Республики Крым и г. Севастополя.
Стоимость подключения тарифа на вашу Sim-карту Теле2: 3000
₽
Абонентская плата: 230 ₽ в месяц
Трафик: Безлимитный
Скорость: до 100 мбит/с.
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами
Возможно ли скачивать торренты: Да,с помощью дополнительных настроек
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : Да
Доступ в личный кабинет: Да
Подключение тарифа на вашу Sim-карту Теле2 занимает 1-2 рабочих дня
Тариф Теле2 с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме республики Крым.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 220 ₽ в месяц
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: 200 гб
Скорость: до 100 мбит/с.
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)
Сеть: работает на сети ТЕЛЕ2
С какими устройствами работает сим-карта: с универсальными модемами, роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: Да, с помощью дополнительных настроек.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим-карта Ростелеком с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме республики Крым.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 800 ₽ в месяц
Списание абонентской платы: списывается в полном объеме в день активации.
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: Безлимитный
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE), 4G+
Возможно ли скачивать торренты: Да.
С какими устройствами работает: со смартфонами, планшетами, универсальными модемами и Wi-Fi роутерами
Возможно ли раздвать интнернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Доступ в личный кабинет: Есть
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим-карта МТС с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России , кроме республики Крым и Дальнего Востока
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА
1. Самовывоз
г. Москва, Сокольническая площадь, 4А, ТЦ «Русское Раздолье», 3 этаж, павильон 333. Часы работы ежедневно с 10 до 20. Перед приездом обязательно позвонить и уточнить наличие товара !
2. Доставка сим-карт по Москве в пределах МКАД курьером в будние дни с 10 до 18 — 300 рублей. В выходные дни — 400 рублей.
3. Доставка сим-карт в регионы наложенным платежом почтой России — 200 рублей плюс комиссия за денежный перевод: 90 рублей + 5% от суммы заказа.
4. Доставка сим-карт в регионы почтой России по 100% предоплате заказа — Бесплатно !
5. Доставка сим-карт транспортной компанией СДЭК — от 250 рублей. Рассчитывается индивидуально по тарифам компании.
ОПЛАТА ЗАКАЗА
Оплата производится наличными денежными средствами при получении сим-карты или онлайн платежами перед отправкой заказа.