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Сим-карты с безлимитным интернетом для модема и роутера

MTC, МегаФон, Теле2, Ростелеком

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Безлимитный
400 руб./месяц
Сим-карта Мегафон «Безлимит 400»
Цена сим-карты 1000 рублей

Способы покупки сим-карты :
1. Заказать у нас новую сим-карту с доставкой или самовывозом.
2. Получить оформленную сим-карту салоне Мегафон вашего города.

Стоимость сим-карты: 1000 ₽

Абонентская плата: 400 ₽ в месяц

Списания абонентской платы: списывается раз в месяц  1 числа. 

Скорость: без ограничений скорости (до 150 мбит/с)

Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE), 4G+ 

Возможно ли скачивать торренты: Да

С какими устройствами работает: со смартфонами, планшетами, USB-модемами и Wi-Fi роутерами 

Возможно ли раздвать интнернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений 

Доступ в личный кабинет:  Есть.

Активация сим-карты занимает от 1 до 5 рабочих дней.
Также тариф можно оформить дистанционно и получить сим-карту в салоне МегаФон вашего города

Сим-карта Мегафон с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме Республики Крым.  

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100 ГБ
250 руб/месяц
Сим-карта Мегафон 100 ГБ
Цена сим-карты 500 рублей

Стоимость сим-карты : 500 ₽ 

Абонентская плата : 250 ₽

Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽

Списание абонентской платы: Списывается раз в месяц 1 числа .

Трафик: 100 Гб в месяц 

Скорость: до 150 мбит/с.

Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G

Возможно ли скачивать торренты : ДА

Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА

С какими устройствами работает сим-карта: с универсальными USB-модемами, Wi-Fi роутерами. Также с планшетами и смартфонами.

Доступ в личный кабинет: Есть

Активация тарифа занимает до 2-х рабочих дней.

Тариф действует по всей территории России, кроме республики Крым.

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30 Гб
150 руб./месяц
Сим-карта Мегафон 30 Гб
Цена сим-карты 500 рублей

Стоимость сим-карты : 500 ₽ 

Абонентская плата : 150 ₽

Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽

Списание абонентской платы: Списывается раз в месяц 1 числа.

Трафик: 30 Гб 

Скорость: до 150 мбит/с.

Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G

Возможно ли скачивать торренты : ДА

Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi :ДА

С какими устройствами работает сим-карта:с универсальными USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами и смартфонами.

Доступ в личный кабинет: Да

Активация тарифа занимает 1-2 рабочих дня.

Сим карта Мегафон действует по всей территории России, Кроме республики Крым.

Подробнее Заказать
Безлимитный
250 руб/месяц
Сим-карта «Безлимит 250»
Цена сим-карты 1500 рублей

Способы покупки сим-карты :
1. Заказать у нас новую сим-карту с доставкой или самовывозом.

Абонентская плата: 250 ₽ в месяц

Стоимость сим-карты: 1500 ₽

Списание абонентской платы: списывается раз в месяц в полном объеме 

Трафик: БЕЗЛИМИТНЫЙ

Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)

Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G

С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.

Возможно ли скачивать торренты: Да.

Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi :ДА

Доступ в личный кабинет: есть

Оформление и активация сим-карты занимает 1 рабочий день.

Сим-карта с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей территории России,кроме республики Крым.

Подробнее Заказать
Безлимитный
500 руб/месяц
Сим-карта Yota Безлимит 500
Цена сим-карты 500 рублей

Стоимость сим-карты: 500 ₽

Абонентская плата: 500 ₽ в месяц

Списание абонентской платы: списывается полностью в день активации и далее этого числа каждого месяца .

Баланс сим-карты при покупке: 100 ₽

Трафик: Безлимитный. 

Скорость: до 150 мбит/с.

Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G

Возможно ли скачивать торренты: Да, с помощью специальных настроек.

Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi: Да, без ограничений. 

С какими устройствами работает сим-карта: с любыми разлоченными USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.

Доступ в личный кабинет: Есть

Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы. 

Сим-карта Йота с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме регионов дальнего востока и республики Крым. 

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200 Гб
220 руб/месяц
Сим-карта Теле2 200 Гб
Цена сим-карты 1000 рублей

Стоимость сим-карты: 1000 ₽

Абонентская плата: 220 ₽ в месяц

Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽

Трафик: 200 Гб 

Скорость: до 100 мбит/с.

Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)

С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.

Возможно ли скачивать торренты: Да

Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений.

Доступ в личный кабинет : Нет

Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.

    Сим-карта Теле2-Ростелеком с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме Республики Крым и г. Севастополя.

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Безлимитный
230 руб./месяц
Тариф «Для Модема» на вашу sim-карту
Стоимость подключения 3000 рублей

Стоимость подключения тарифа на вашу Sim-карту Теле2: 3000

Абонентская плата: 230 ₽ в месяц

Трафик: Безлимитный

Скорость: до 100 мбит/с.

Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)

С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами

Возможно ли скачивать торренты: Да,с помощью дополнительных настроек 

Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : Да

Доступ в личный кабинет: Да 

Подключение тарифа на вашу Sim-карту Теле2 занимает 1-2 рабочих дня

Тариф Теле2 с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме республики Крым.

Подробнее Заказать
200 Гб
220 руб./месяц
Сим-карта Ростелеком 200 Гб
Цена сим-карты 1000 руб.

Стоимость сим-карты: 1000 ₽

Абонентская плата: 220 ₽ в месяц

Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽

Трафик: 200 гб

Скорость: до 100 мбит/с.

Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)

Сеть: работает на сети ТЕЛЕ2

С какими устройствами работает сим-карта: с универсальными модемами, роутерами, планшетами, смартфонами.

Возможно ли скачивать торренты: Да, с помощью дополнительных настроек.

Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений

Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы. 

Сим-карта Ростелеком с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме республики Крым. 

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Безлимитный
800 руб/месяц
Сим-карта МТС Безлимит 800
Цена сим-карты 1000 рублей

Стоимость сим-карты: 1000 ₽

Абонентская плата: 800 ₽ в месяц

Списание абонентской платы: списывается в полном объеме в день активации.

Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽

Трафик: Безлимитный 

Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)

Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE), 4G+ 

Возможно ли скачивать торренты: Да.

С какими устройствами работает: со смартфонами, планшетами, универсальными модемами и Wi-Fi роутерами 

Возможно ли раздвать интнернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений 

Доступ в личный кабинет: Есть

Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.

Сим-карта МТС с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России , кроме республики Крым и Дальнего Востока 

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Несколько слов о нас
На рынке с 2014
года
Мы занимаемся продажей SIM-карт и оборудования для подключения абонентов к мобильной связи более 6 лет. Знаем все подводные камни и можем помочь подобрать оптимальный тариф в соответствии с Вашими нуждами
Прямое сотрудничество
с операторами связи
Официально оформляем подключение физических и юридических лиц. У нас можно купить безлимитные сим-карты, роутеры и модемы по низким ценам, с гарантией качества и сохранности персональных данных
Техническая поддержка
Поможем разобраться в ситуации, окажем
полную информационную поддержку, решим
любой вопрос в рамках нашей компетенции
Даем гарантию на
сим-карту
Если в течении 12 месяцев тариф перестанет работать, то мы предоставим вам взамен на выбор сим-карту аналогичной стоимости.
Нас часто спрашивают
Откуда у вас такие тарифы? Звонил оператору, они сказали у них нет безлимитного интернета
У нас в продаже дилерские и корпоративные тарифы, так сказать непубличные, которые распространяются только через дилеров. На них специальные условия на безлимитный интернет и при этом низкая абонентская плата.
А почему сим-карты так дорого стоят? И вообще почему за них надо отдавать деньги? В салоне связи они бесплатные.
Данные тарифы не продаются в салонах, там вам предложат бесплатные сим-карты, НО на них максимум 30-50 Гб трафика за 1000-1200 рублей в месяц.
У нас же тарифы с абонентской платой от 180 до 1000 рублей в месяц и при этом с полностью безлимитным трафиком на максимальной скорости. Соответственно подключение к ним платное. Окупаемость любой нашей сим-карты составляет всего 2-3 месяца , а дальше вы начинаете существенно экономить. Так что потратить один раз деньги на такую выгодную покупку вовсе недорого.
А где гарантия, что их не отключат через месяц?
Данные тарифы не являются акционными и действуют на постоянной основе.
Мы даём гарантию 12 месяцев на любую сим-карту. Но это не значит , что через год сим-карта перестанет работать, это значит что за это время вы окупите свои затраты на покупку и даже успеете сэкономить от 5 до 10 тысяч рублей , по сравнению с тарифами в салонах связи. Поэтому она и составляет 12 месяцев.
Многие наши тарифы работают уже более 3 лет на прежних условиях.
Как оформляются ваши сим-карты? Нужен ли паспорт для покупки?
Покупка и оформление сим-карты производится по паспорту согласно ФЗ «О связи». Также обратите внимание что сим-карты не продаются лицам не достигшим 18 лет!
С какими устройствами работают сим-карты? Могу ли я использовать их в модеме и роутере?
Да, наши сим-карты работают в любых устройствах. Можно использовать в смартфоне, планшете , а также в usb- модеме и в wi-fi роутере.
Ваши тарифы работают по всей России?
Да, наши тарифы работают без роуминга по всей территории России, за исключением республики Крым и некоторых Дальневосточных регионов.
В описании указано, что скорость 100 мбит. Реально будет такая скорость?
Мы указываем максимальную возможную скорость, которую предоставляет оператор связи. Реальная скорость уже зависит от таких факторов как: уровень сигнала в вашем районе, от загруженности сети , от удаленности от базовой станции (вышки оператора), даже ландшафт местности влияет на качество сигнала и соответственно на скорость приема и передачи данных. Средняя скорость у операторов от 10 до 70 мбит.
Как происходит доставка в регионы ? Я нахожусь не в Москве, но хочу купить ваш тариф?
В регионы мы осуществляем доставку Почтой России. Сим-карта приходит в ваше почтовое отделение. Оплатить посылку вы можете наложенным платежом непосредственно при получении на почте.
Могу ли я перейти на ваши тарифы со своим номером?
Есть тарифы с возможностью сохранения вашего номера, это указано в подробном описани тарифа.

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    Модемы и роутеры
    4G Wi-Fi Модем Huawei E8372
    Скорость приема ..........150 мбит/сек
    Скорость отдачи ........... 50 Мбит/сек
    Стандарты .................. 2G/3G/4G(LTE)
    Тип разъемов ............................... TS-9
    Количество разъемов ..................... 2
    Поддержка операторов .............. Все
    Прошивка .................................. HiLink
    Гарантия .................................. 12 мес.
    СТОИМОСТЬ - 3990 РУБ.
    Заказать
    4G Модем Huawei E3372
    Скорость приема ..........150 мбит/сек
    Скорость отдачи ........... 50 Мбит/сек
    Стандарты .................. 2G/3G/4G(LTE)
    Тип разъемов ............................ CRC-9
    Количество разъемов ..................... 2
    Поддержка операторов .............. Все
    Прошивка .................................. HiLink
    Гарантия .................................. 12 мес.
    СТОИМОСТЬ - 2990 РУБ.
    Заказать
    4G Wi-Fi Роутер Huawei E5573
    Скорость приема ..........150 мбит/сек
    Скорость отдачи ........... 50 Мбит/сек
    Стандарты ................. 2G, 3G, 4G, Wi-Fi
    Подключение по Wi-Fi ......................... одновременно до 10 устройств
    Работа без подзарядки, ч ......... до 6
    Тип и количество разъемов ...... нет
    Гарантия .................................. 12 мес.
    СТОИМОСТЬ - 3990 РУБ.
    Заказать
    Отзывы наших клиентов
    Александр 10.05.2019
    Добрый день! Получил сим-карту. Действительно очень быстро и всё работает после активации. Молодцы, приятно общаться, все разъяснили, ответили на все вопросы. Удачи Вам, всем рекомендую, хотя и были опасения. Заказ отправили сразу после оплаты в этот же день. Лишь бы работала и дальше скорость не плохая. Теле2 в Ярославскую область пришёл только в начале апреля. Ещё раз спасибо. Удачи вам.
    Администратор
    Здравствуйте, Александр. Спасибо за отзыв, приятного пользования !)
    Валерий 05.05.2019
    Спасибо огромное, все отлично работает
    Администратор
    И Вам, Валерий, спасибо за отзыв !
    Сергей 01.05.2019
    Магазин работает просто отлично!
    Заказал-оплатил, в тот же день отправили почтой и выслали трек-код.
    Сегодня симка уже у меня, пополнил баланс и я в сети :)
    Спасибо огромное за четкую работу!
    Администратор
    Спасибо за отзыв, Сергей.
    Александр 25.05.2019
    Покупаю в этом магазине уже вторую симкарту. Отправили сразу же. Все работает отлично. Успехов Вашему бизнесу и процветания. Нижний Новгород.
    Администратор
    Спасибо, Александр. И вам всего хорошего!)
    Рустам 13.05.2019
    Есть ли возможность перейти на этот тариф с другого оператора с сохранением номера?
    Администратор
    Здравствуйте, Рустам. Со своим номером на наши тарифы подключиться нет возможности. Мы продаем только новые сим-карты.
    Вячеслав 12.05.2019
    Скажите, пожалуйста, а как происходит активация симкарты?
    Администратор
    Здравствуйте , Вячеслав. Все зависит от выбранрого вами тарифа. При заказе мы подробно рассказываем как активировать сим-карту и начать ей пользоваться.
    Вадим 08.05.2019
    Заказывал сим-карту Безлимитный Билайн 4G за 240 в месяц с доставкой в Москве. Пополнил на 250р. Вставил модем в ноутбук и сразу пошел 4п инет. Зашел на сайт билайн прверить баланс и кабинет открылся даже без пароля. В модеме выставил только 4г. Отвез в краснодарский край в дом. подключил к роутеру, сделал wifi. Подключил P2P регистратор на 4 камеры, теперь смотрю онлайн обстановку за 1250 км от дома. накачал за пару дней более 100гб торентов, смотрел видео и тд. У меня там уверенный прием 4г, поэтому и купил.
    Александр 07.05.2019
    Купил симку Билайн 240,подключил в телефоне 4G, интернет работает,радуюсь как младенец,спасибо вам большое!!!
    Администратор
    Здравствуйте, Александр . Спасибо за отзыв !)
    Роман 06.05.2019
    Здравствуйте. В Орловской области работать будет сим-карта Билайн безлимтный 4g за 180?
    Администратор
    Здравствуйте , Роман. Да, будет руботать. Данный тариф действует на территории всего центрального федерального округа, Орловская область входит в его состав.
    Олег 18.04.2019
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли роутером раздавать интернет по всему дому(свой дом) и есть ли ограничение в подключенных абонентах. Я живу в Сочи, будет ли работать. Интересует сим-карта Мегафон за 420 в месяц
    Администратор
    Здравствуйте , Олег. Да, вы можете использовать сим-карту в вашем роутере и раздавать интернет другим пользователям. Ограничение по подключаемым абонентам зависит только от роутера.
    Алексей 04.06.2019
    Брал в этом магазине 1 симкарту с безлимитным интернетом мегафон без ограничений по скорости, оказалось что в моем районе скорость не превышает 20мб/с, переговорив с техподдержкой магазина, вежливо предложили мне приобрести другую симкарту за небольшую доплату, но с меньшим по стоимости тарифным планом чтоб не переплачивать. Спасибо.
    Администратор
    Здравствуйте , Алексей. Спасибо за отзыв, мы рады что нашли решение вашей проблемы!)
    Александр 04.06.2019
    Здравствуйте! А в Анапе будет работать с 4 G модемом?. И можно ли ее блокировать на несколько месяцев а потом опять подключить?
    Администратор
    Здравствуйте , Александр.
    Тарифы которые работают по всей России и предназначеные для использования в модемах будут работать в Анапе. Можно не платить два месяца, но на третий обязательно внести абонентскую плату, иначе оператор заблокирует номер безвозвратно.
    Владимир 07.06.2019
    Скажите пожалуйста, есть ли раздача в эту стоимость и если есть на сколько абонентов? Прсто у нас семья из 4=х человек и соответственно один вставляет модем через усби в комп, а у остальных ноутбуки и смартфоны. У нас тарифище МТМ и разача ограничена в стоимости абонентской платы всего 3 Гб. За остальную раздачу надо доплачивать.
    Администратор
    Здравствуйте, Владимир. На всех наших тарифах раздача интернета другим пользователям бесплатная, то есть уже включена в абонентскую плату. Количество абонентов которые могут подключиться к вам зависит от характеристик вашего устройства. Обычно в инструкции к модему и роутеру есть описание сколько абонентов могут подключиться через Wi-Fi к вашему устройству.
    Serg 29.06.2019
    Добрый День!! пользуюсь картами купленными здесь всей семьёй на многих устройствах. Всё работае отлично, связь хорошая. очень радуют понизившиеся расходы на интернет и звонки. это существенно: экономия на одонм устройстве более 400 рублей!! а у нас их 4!!
    Карина 17.07.2019
    Добрый день! А тарифы предназначены только для интернета или есть возможность совершать звонки? Может выделено какое-то количество минут? Просто ничего не сказано о звонках. Можно прояснить? Спасибо!
    Администратор
    Здравствуйте, Карина.
    Тарифы, которые находятся в разделе "Безлимитный интернет" предназначены только для пользования мобильным интернетом, минуты и смс в них не включены. Тарифы включающие в себя и интернет и звонки, находятся в разделе "Безлимитные звонки".
    Валерий 01.08.2019
    Тариф Теле2 «Мой безлимит» 1000 руб. Скажите, пожалуйста, могу ли я на этом тарифе раздавать на планшет? Есть ли перенос остатков Гб и минут на следующий месяц?
    Администратор
    Здравствуйте, Валерий.
    1. Да, на этом тарифе возможна раздача интернета на другие устройства, в том числе и на планшет.
    2. Да, неиспользованные минуты и Гб переносятся на следующий месяц.
    Роман Деев 17.11.2019
    все хорошо! правда случайно встретил ваш сайт! заказал и в этот же день привезли! активировали чуть позже все работает! и не пришлось другой роутер покупать это большой +, удачи! подумаю еще другого оператора сим заказать
    Администратор
    Спасибо за отзыв, Роман!
    Юрий 29.01.2020
    Отличная компания, приятное общение! Сим пришла очень быстро все работает на ура! Очень рекомендую!
    Сергей 30.01.2020
    Заказывал у Вас симку теле2 с безлимитом на интернет, баланс пополнил, сразу все заработало, прошёл почти месяц и у меня упала скорость до такой степени, что не могу открыть даже страницу в интернете, не подскажите что за причина?
    Администратор
    Здравствуйте , Сергей. Свяжитесь с нами по телефону и мы решим вашу проблему.
    Анатолий 27.04.2020
    Заказал SIM за 1000р безлимит в Воронежскую обл.Не смотря на карантин получил раньше предполагаемого срока. Интернетом пока доволен.Спасибо работникам Безлимит маркета за внимательное отношение к простым пользователям!!!
    Администратор
    Спасибо за отзыв, Анатолий.
    Наталья 12.04.2020
    Добрый день! Покупала сим-ку с тарифом Теле2 200Гб. для использования в модеме. Вставила сим-ку, пополнила баланс и всё сразу заработало. Спасибо большое. Ещё один важный момент-это быстрая доставка. За это отдельное спасибо.
    Администратор
    Наталья, спасибо вам за отзыв.
    Аслан Чагаев 23.03.2020
    Всё отлично !!!😉
    Администратор
    Спасибо за отзыв, Аслан.
    Александр 15.08.2020
    Здравствуйте! Тариф билайн за 350 в месяц работает на простом модеме не маскирующемся под смартфон?
    Администратор
    Здравствуйте, Александр. Да, будет работать в простых модемах.
    Виктор 25.08.2020
    Евгений Иванович, Огромное спасибо! Всё очень быстро и оперативно. Кроме благодарностей, других слов нет.
    Администратор
    Спасибо за отзыв, Виктор !
    Анатолий 07.09.2020
    Спасибо, все работает на ура!
    Администратор
    И вам спасибо за отзыв, Анатолий.
    Базалеев Сергей Васильевич 02.12.2020
    Добрый вечер сим карту получил.Большое спасибо Доверять можно и нужно всем советую.УДАЧИ ВАМ И ЗДОРОВЬЯ.
    Администратор
    Здравствуйте, Спасибо. Спасибо вам за отзыв!
    Владимир 16.12.2020
    Отличная работа. Персональное спасибо Евгению Ивановичу, за чуткое отношение к клиенту. Все разъяснил, и удаленно помогал. Спасибо.
    Администратор
    Владимир, спасибо вам за отзыв !
    Александр Беликов 11.02.2021
    Добрый день. Заказывал сим карту Ростелеком 200 Гб, были сомнения на счет её работоспособности и вообще по поводу доставки. Заказывал доставку через почту России с предоплатой. Спешу обрадовать кто как и я сомневается. Не мошенники, все отправили по почте как и обещали в тот же день сразу после оплаты. Сим карта рабочая, все как в описании. Огромное спасибо!!! Отельное спасибо за обратную связь и ответы по всем интересующим вопросам!
    Администратор
    Спасибо за отзыв, Александр !
    Александр 15.02.2021
    большое спасибо. все работает как надо. брал в этом магазине не первый раз обслуживание на высоте. рекомендую.
    Администратор
    Александр, спасибо за ваш отзыв!
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          Обработка заказов нашими операторами производится в будние дни с 10:00 до 20:00 , в выходные дни с 11 до 18 часов по Московскому времени.

           

          ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА

          1. Самовывоз

          г. Москва, Сокольническая площадь, 4А, ТЦ «Русское Раздолье», 3 этаж, павильон 333. Часы работы ежедневно с 10 до 20. Перед приездом обязательно позвонить и уточнить наличие товара !

          2. Доставка сим-карт по Москве в пределах МКАД курьером в будние дни с 10 до 18 — 300 рублей. В выходные дни — 400 рублей.

          3. Доставка сим-карт в регионы наложенным платежом почтой России — 200 рублей плюс комиссия за денежный перевод: 90 рублей + 5% от суммы заказа.

          4. Доставка сим-карт в регионы почтой России по 100% предоплате заказа — Бесплатно !

          5. Доставка сим-карт транспортной компанией СДЭК — от 250 рублей. Рассчитывается индивидуально по тарифам компании.

           

          ОПЛАТА ЗАКАЗА

          Оплата производится наличными денежными средствами при получении сим-карты или онлайн платежами перед отправкой заказа.

          Александр 10.05.2019
          Добрый день! Получил сим-карту. Действительно очень быстро и всё работает после активации. Молодцы, приятно общаться, все разъяснили, ответили на все вопросы. Удачи Вам, всем рекомендую, хотя и были опасения. Заказ отправили сразу после оплаты в этот же день. Лишь бы работала и дальше скорость не плохая. Теле2 в Ярославскую область пришёл только в начале апреля. Ещё раз спасибо. Удачи вам.
          Администратор
          Здравствуйте, Александр. Спасибо за отзыв, приятного пользования !)
          Валерий 05.05.2019
          Спасибо огромное, все отлично работает
          Администратор
          И Вам, Валерий, спасибо за отзыв !
          Сергей 01.05.2019
          Магазин работает просто отлично!
          Заказал-оплатил, в тот же день отправили почтой и выслали трек-код.
          Сегодня симка уже у меня, пополнил баланс и я в сети :)
          Спасибо огромное за четкую работу!
          Администратор
          Спасибо за отзыв, Сергей.
          Александр 25.05.2019
          Покупаю в этом магазине уже вторую симкарту. Отправили сразу же. Все работает отлично. Успехов Вашему бизнесу и процветания. Нижний Новгород.
          Администратор
          Спасибо, Александр. И вам всего хорошего!)
          Рустам 13.05.2019
          Есть ли возможность перейти на этот тариф с другого оператора с сохранением номера?
          Администратор
          Здравствуйте, Рустам. Со своим номером на наши тарифы подключиться нет возможности. Мы продаем только новые сим-карты.
          Вячеслав 12.05.2019
          Скажите, пожалуйста, а как происходит активация симкарты?
          Администратор
          Здравствуйте , Вячеслав. Все зависит от выбранрого вами тарифа. При заказе мы подробно рассказываем как активировать сим-карту и начать ей пользоваться.
          Вадим 08.05.2019
          Заказывал сим-карту Безлимитный Билайн 4G за 240 в месяц с доставкой в Москве. Пополнил на 250р. Вставил модем в ноутбук и сразу пошел 4п инет. Зашел на сайт билайн прверить баланс и кабинет открылся даже без пароля. В модеме выставил только 4г. Отвез в краснодарский край в дом. подключил к роутеру, сделал wifi. Подключил P2P регистратор на 4 камеры, теперь смотрю онлайн обстановку за 1250 км от дома. накачал за пару дней более 100гб торентов, смотрел видео и тд. У меня там уверенный прием 4г, поэтому и купил.
          Александр 07.05.2019
          Купил симку Билайн 240,подключил в телефоне 4G, интернет работает,радуюсь как младенец,спасибо вам большое!!!
          Администратор
          Здравствуйте, Александр . Спасибо за отзыв !)
          Роман 06.05.2019
          Здравствуйте. В Орловской области работать будет сим-карта Билайн безлимтный 4g за 180?
          Администратор
          Здравствуйте , Роман. Да, будет руботать. Данный тариф действует на территории всего центрального федерального округа, Орловская область входит в его состав.
          Олег 18.04.2019
          Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли роутером раздавать интернет по всему дому(свой дом) и есть ли ограничение в подключенных абонентах. Я живу в Сочи, будет ли работать. Интересует сим-карта Мегафон за 420 в месяц
          Администратор
          Здравствуйте , Олег. Да, вы можете использовать сим-карту в вашем роутере и раздавать интернет другим пользователям. Ограничение по подключаемым абонентам зависит только от роутера.
          Алексей 04.06.2019
          Брал в этом магазине 1 симкарту с безлимитным интернетом мегафон без ограничений по скорости, оказалось что в моем районе скорость не превышает 20мб/с, переговорив с техподдержкой магазина, вежливо предложили мне приобрести другую симкарту за небольшую доплату, но с меньшим по стоимости тарифным планом чтоб не переплачивать. Спасибо.
          Администратор
          Здравствуйте , Алексей. Спасибо за отзыв, мы рады что нашли решение вашей проблемы!)
          Александр 04.06.2019
          Здравствуйте! А в Анапе будет работать с 4 G модемом?. И можно ли ее блокировать на несколько месяцев а потом опять подключить?
          Администратор
          Здравствуйте , Александр.
          Тарифы которые работают по всей России и предназначеные для использования в модемах будут работать в Анапе. Можно не платить два месяца, но на третий обязательно внести абонентскую плату, иначе оператор заблокирует номер безвозвратно.
          Владимир 07.06.2019
          Скажите пожалуйста, есть ли раздача в эту стоимость и если есть на сколько абонентов? Прсто у нас семья из 4=х человек и соответственно один вставляет модем через усби в комп, а у остальных ноутбуки и смартфоны. У нас тарифище МТМ и разача ограничена в стоимости абонентской платы всего 3 Гб. За остальную раздачу надо доплачивать.
          Администратор
          Здравствуйте, Владимир. На всех наших тарифах раздача интернета другим пользователям бесплатная, то есть уже включена в абонентскую плату. Количество абонентов которые могут подключиться к вам зависит от характеристик вашего устройства. Обычно в инструкции к модему и роутеру есть описание сколько абонентов могут подключиться через Wi-Fi к вашему устройству.
          Serg 29.06.2019
          Добрый День!! пользуюсь картами купленными здесь всей семьёй на многих устройствах. Всё работае отлично, связь хорошая. очень радуют понизившиеся расходы на интернет и звонки. это существенно: экономия на одонм устройстве более 400 рублей!! а у нас их 4!!
          Карина 17.07.2019
          Добрый день! А тарифы предназначены только для интернета или есть возможность совершать звонки? Может выделено какое-то количество минут? Просто ничего не сказано о звонках. Можно прояснить? Спасибо!
          Администратор
          Здравствуйте, Карина.
          Тарифы, которые находятся в разделе "Безлимитный интернет" предназначены только для пользования мобильным интернетом, минуты и смс в них не включены. Тарифы включающие в себя и интернет и звонки, находятся в разделе "Безлимитные звонки".
          Валерий 01.08.2019
          Тариф Теле2 «Мой безлимит» 1000 руб. Скажите, пожалуйста, могу ли я на этом тарифе раздавать на планшет? Есть ли перенос остатков Гб и минут на следующий месяц?
          Администратор
          Здравствуйте, Валерий.
          1. Да, на этом тарифе возможна раздача интернета на другие устройства, в том числе и на планшет.
          2. Да, неиспользованные минуты и Гб переносятся на следующий месяц.
          Роман Деев 17.11.2019
          все хорошо! правда случайно встретил ваш сайт! заказал и в этот же день привезли! активировали чуть позже все работает! и не пришлось другой роутер покупать это большой +, удачи! подумаю еще другого оператора сим заказать
          Администратор
          Спасибо за отзыв, Роман!
          Юрий 29.01.2020
          Отличная компания, приятное общение! Сим пришла очень быстро все работает на ура! Очень рекомендую!
          Сергей 30.01.2020
          Заказывал у Вас симку теле2 с безлимитом на интернет, баланс пополнил, сразу все заработало, прошёл почти месяц и у меня упала скорость до такой степени, что не могу открыть даже страницу в интернете, не подскажите что за причина?
          Администратор
          Здравствуйте , Сергей. Свяжитесь с нами по телефону и мы решим вашу проблему.
          Анатолий 27.04.2020
          Заказал SIM за 1000р безлимит в Воронежскую обл.Не смотря на карантин получил раньше предполагаемого срока. Интернетом пока доволен.Спасибо работникам Безлимит маркета за внимательное отношение к простым пользователям!!!
          Администратор
          Спасибо за отзыв, Анатолий.
          Наталья 12.04.2020
          Добрый день! Покупала сим-ку с тарифом Теле2 200Гб. для использования в модеме. Вставила сим-ку, пополнила баланс и всё сразу заработало. Спасибо большое. Ещё один важный момент-это быстрая доставка. За это отдельное спасибо.
          Администратор
          Наталья, спасибо вам за отзыв.
          Аслан Чагаев 23.03.2020
          Всё отлично !!!😉
          Администратор
          Спасибо за отзыв, Аслан.
          Александр 15.08.2020
          Здравствуйте! Тариф билайн за 350 в месяц работает на простом модеме не маскирующемся под смартфон?
          Администратор
          Здравствуйте, Александр. Да, будет работать в простых модемах.
          Виктор 25.08.2020
          Евгений Иванович, Огромное спасибо! Всё очень быстро и оперативно. Кроме благодарностей, других слов нет.
          Администратор
          Спасибо за отзыв, Виктор !
          Анатолий 07.09.2020
          Спасибо, все работает на ура!
          Администратор
          И вам спасибо за отзыв, Анатолий.
          Базалеев Сергей Васильевич 02.12.2020
          Добрый вечер сим карту получил.Большое спасибо Доверять можно и нужно всем советую.УДАЧИ ВАМ И ЗДОРОВЬЯ.
          Администратор
          Здравствуйте, Спасибо. Спасибо вам за отзыв!
          Владимир 16.12.2020
          Отличная работа. Персональное спасибо Евгению Ивановичу, за чуткое отношение к клиенту. Все разъяснил, и удаленно помогал. Спасибо.
          Администратор
          Владимир, спасибо вам за отзыв !
          Александр Беликов 11.02.2021
          Добрый день. Заказывал сим карту Ростелеком 200 Гб, были сомнения на счет её работоспособности и вообще по поводу доставки. Заказывал доставку через почту России с предоплатой. Спешу обрадовать кто как и я сомневается. Не мошенники, все отправили по почте как и обещали в тот же день сразу после оплаты. Сим карта рабочая, все как в описании. Огромное спасибо!!! Отельное спасибо за обратную связь и ответы по всем интересующим вопросам!
          Администратор
          Спасибо за отзыв, Александр !
          Александр 15.02.2021
          большое спасибо. все работает как надо. брал в этом магазине не первый раз обслуживание на высоте. рекомендую.
          Администратор
          Александр, спасибо за ваш отзыв!
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