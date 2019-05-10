Откуда у вас такие тарифы? Звонил оператору, они сказали у них нет безлимитного интернета У нас в продаже дилерские и корпоративные тарифы, так сказать непубличные, которые распространяются только через дилеров. На них специальные условия на безлимитный интернет и при этом низкая абонентская плата.

А почему сим-карты так дорого стоят? И вообще почему за них надо отдавать деньги? В салоне связи они бесплатные. Данные тарифы не продаются в салонах, там вам предложат бесплатные сим-карты, НО на них максимум 30-50 Гб трафика за 1000-1200 рублей в месяц.

У нас же тарифы с абонентской платой от 180 до 1000 рублей в месяц и при этом с полностью безлимитным трафиком на максимальной скорости. Соответственно подключение к ним платное. Окупаемость любой нашей сим-карты составляет всего 2-3 месяца , а дальше вы начинаете существенно экономить. Так что потратить один раз деньги на такую выгодную покупку вовсе недорого.

А где гарантия, что их не отключат через месяц? Данные тарифы не являются акционными и действуют на постоянной основе.

Мы даём гарантию 6 месяцев на любую сим-карту. Но это не значит , что через полгода сим-карта перестанет работать, это значит что за это время вы окупите свои затраты на покупку и даже успеете сэкономить от 2 до 10 тысяч рублей , по сравнению с тарифами в салонах связи. Поэтому она и составляет 6 месяцев.

Многие наши тарифы работают уже более 3 лет на прежних условиях.

Как оформляются ваши сим-карты? Нужен ли паспорт для покупки? Покупка и оформление сим-карты производится по паспорту согласно ФЗ «О связи». Также обратите внимание что сим-карты не продаются лицам не достигшим 18 лет!

С какими устройствами работают сим-карты? Могу ли я использовать их в модеме и роутере? Да, наши сим-карты работают в любых устройствах. Можно использовать в смартфоне, планшете , а также в usb- модеме и в wi-fi роутере.

Ваши тарифы работают по всей России? Да, наши тарифы работают без роуминга по всей территории России, за исключением республики Крым и некоторых Дальневосточных регионов.

В описании указано, что скорость 100 мбит. Реально будет такая скорость? Мы указываем максимальную возможную скорость, которую предоставляет оператор связи. Реальная скорость уже зависит от таких факторов как: уровень сигнала в вашем районе, от загруженности сети , от удаленности от базовой станции (вышки оператора), даже ландшафт местности влияет на качество сигнала и соответственно на скорость приема и передачи данных. Средняя скорость у операторов от 10 до 70 мбит.

Как происходит доставка в регионы ? Я нахожусь не в Москве, но хочу купить ваш тариф? В регионы мы осуществляем доставку Почтой России. Сим-карта приходит в ваше почтовое отделение. Оплатить посылку вы можете наложенным платежом непосредственно при получении на почте.