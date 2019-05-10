Билайн, MTC, МегаФон, Теле2, Ростелеком
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 400 ₽ в месяц
Списание абонентской платы: Списывается 1 числа каждый месяц.
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Интернет: Безлимитный
Скорость: без ограничений скорости (до 150 мбит/с)
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
Возможно ли скачивать торренты: Да
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi: Да
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами, Wi-Fi роутерами. Также со смартфонами и планшетами.
Доступ в личный кабинет: есть
Активация тарифа занимает до 5 рабочих дней.
Сим карта Мегафон с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по Москве и Московской области. Безлимитный интернет Мегафон отлично подойдёт для дома, дачи, офиса и так далее.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 550 ₽ в месяц
Списание абонентской платы: списывается раз в месяц.
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: Безлимитный
Скорость: без ограничений скорости (до 150 мбит/с)
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: Да.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : Да
Доступ в личный кабинет: Да
Активация тарифа занимает до 5 рабочих дней.
Сим-карта МегаФон с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме регионов Дальнего востока и республики Крым. Безлимитный интернет Мегафон отлично подойдёт для использования дома, в офисе, на даче и так далее.
Стоимость сим-карты : 500 ₽
Абонентская плата : 250 ₽
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Списание абонентской платы: Списывается ежедневно по 8 рублей .
Трафик: 50 Гб в месяц
Скорость: до 300 мбит/с.
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
Возможно ли скачивать торренты : ДА
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА
С какими устройствами работает сим-карта: с универсальными USB-модемами, Wi-Fi роутерами. Также с планшетами и смартфонами.
Доступ в личный кабинет: есть, с возможностью управления всеми услугами
Активация тарифа занимает до 5 рабочих дней.
Тариф действует по всей территории России, кроме регионов Дальнего востока и республики Крым.
Стоимость сим-карты : 500 ₽
Абонентская плата : 150 ₽
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Списание абонентской платы: Списывается ежедневно по 5 рублей.
Трафик: 30 Гб
Скорость: до 300 мбит/с.
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
Возможно ли скачивать торренты : ДА
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi :ДА
С какими устройствами работает сим-карта:с универсальными USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами и смартфонами.
Доступ в личный кабинет: есть, с возможностью управления всеми услугами
Активация тарифа занимает до 5 рабочих дней.
Тариф действует на территории России , кроме республики Крым и Дальнего Востока.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 350 ₽ в месяц
Списания абонентской платы: списывается раз в месяц в полном объеме
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: Безлимитный
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE), 4G+
Возможно ли скачивать торренты: Да
С какими устройствами работает: со смартфонами, планшетами, USB модемами и Wi-Fi роутерами
Возможно ли раздвать интнернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Доступ в личный кабинет: Нет
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы
Сим-карта Билайн с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме регионов Дальнего Востока и республики Крым.
Стоимость сим-карты: 2000 ₽
Абонентская плата: 100 ₽ в месяц
Списаниe абонентской платы: Абонентская плата списывается раз в месяц.
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: Безлимитный в сети 4G
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Поддержка сетей: только сеть 4G (LTE)
С какими устройствами работает сим-карта: с USB модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: да, без ограничений.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Доступ в личный кабинет: нет
Активация тарифа сразу после пополнения баланса.
Сим-карта Билайн с безлимитным 4G интернетом для модема и роутера действует по всей России , кроме регионов Дальнего Востока и Республики Крым.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 500 ₽ в месяц
Списание абонентской платы: списывается полностью в день активации и далее этого числа каждого месяца .
Баланс сим-карты при покупке: 100 ₽
Трафик: Безлимитный.
Скорость: до 150 мбит/с.
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
Возможно ли скачивать торренты: Да, с помощью специальных настроек.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi: Да, без ограничений.
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми разлоченными USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Доступ в личный кабинет: Есть
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим-карта Йота с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме регионов дальнего востока и республики Крым.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 250 ₽ в месяц
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: БЕЗЛИМИТНЫЙ
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Поддержка сетей: 4G+ (LTE), 4G (LTE), 3G, 2G
Исходящие звонки абонентам Йоты: Бесплатно
Исходящие звонки на любые номера по всей РФ: 400 минут в месяц
С какими устройствами работает сим-карта: Только с телефонами и смартфонами, либо с модемами перепрошитыми под смартфонные сим-карты.
Возможно ли скачивать торренты: Нет
Доступ в личный кабинет: есть
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим карта Yota с безлимитным интернетом для смартфона действует по всей территории России, кроме республики Крым и Дальнего Востока .
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 700 ₽ в месяц
Списание абонентской платы: списывается раз в месяц в полном объеме
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: 500 Гб в месяц
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Поддержка сетей: 4G+, 4G (LTE), 3G, 2G
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: Да.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi :ДА
Доступ в личный кабинет: есть
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы
Сим карта Теле2 с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей территории России , кроме республики Крым.
Стоимость сим-карты: 1000 ₽
Абонентская плата: 500 ₽ в месяц
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: 300 Гб
Скорость: до 100 мбит/с.
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами, Wi-Fi роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: Да
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Доступ в личный кабинет : Да
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы
Сим-карта Теле2 с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме Республики Крым и г. Севастополя.
Стоимость сим-карты: 700 ₽
Абонентская плата: 280 ₽ в месяц
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: 100 Гб
Скорость: до 100 мбит/с.
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE)
Сеть: работает на сети ТЕЛЕ2
С какими устройствами работает сим-карта: с универсальными модемами, роутерами, планшетами, смартфонами.
Возможно ли скачивать торренты: Да
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим-карта Теле2 с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России, кроме республики Крым.
Стоимость сим-карты: 1200 ₽
Абонентская плата: 220 ₽ в месяц
Списаниe абонентской платы: Абонентская плата списывается полностью 1 числа каждого месяца.
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: Безлимитный
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с). После исчерпания 200 Гб за месяц , скорость ограничевается до 64 кбит/с.
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G LTE
С какими устройствами работает сим-карта: со смартфонами, планшетами, USB-модемами, Wi-Fi роутерами.
Возможно ли раздавать интернет по Wi-Fi : Да
Возможно ли скачивать торренты: Да, с помощью дополнительных настроек
Доступ в личный кабинет: нет
Активация тарифа сразу после пополнения баланса.
Сим карта Ростелком с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей территории России, кроме Дальнего Востока.
Стоимость сим-карты: 500 ₽
Абонентская плата: 690 ₽ в месяц
Списания абонентской платы: списывается каждый месяц в полном объеме в день, соответствующий дате активации.
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: Безлимитный.
Скорость: до 10 мбит/с.
Поддержка сетей: 4G (LTE), 3G, 2G
С какими устройствами работает сим-карта: с любыми USB-модемами
Возможно ли скачивать торренты: Да
Доступ в личный кабинет: есть, с возможностью управления услугами.
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим карта МТС с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей территории России , кроме регионов Дальнего Востока и республики Крым.
Стоимость сим-карты: 500 ₽
Абонентская плата: 1040 ₽ в месяц
Списание абонентской платы: списывается в полном объеме в день активации.
Баланс сим-карты при покупке: 0 ₽
Трафик: Безлимитный
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Поддержка сетей: 2G, 3G, 4G (LTE), 4G+
Возможно ли скачивать торренты: Да, с помощью дополнительных настроек VPN.
С какими устройствами работает: со смартфонами, планшетами, универсальными модемами и Wi-Fi роутерами
Возможно ли раздвать интнернет по Wi-Fi : ДА, без ограничений
Доступ в личный кабинет: Есть
Активация тарифа сразу после внесения абонентской платы.
Сим-карта МТС с безлимитным интернетом для модема и роутера действует по всей России , кроме республики Крым и Дальнего Востока
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1. Самовывоз
г. Москва, Сокольническая площадь, 4А, ТЦ «Русское Раздолье», 3 этаж, павильон 333. Часы работы ежедневно с 10 до 20. Перед приездом обязательно позвонить и уточнить наличие товара !
2. Доставка сим-карт по Москве курьером в будние дни с 10 до 18 — 300 рублей. В выходные дни — 400 рублей.
3. Доставка сим-карт в регионы наложенным платежом почтой России — 200 рублей плюс комиссия за денежный перевод: 90 рублей + 5% от суммы заказа.
4. Доставка сим-карт в регионы почтой России по 100% предоплате заказа — Бесплатно !
ОПЛАТА ЗАКАЗА
Оплата производится наличными денежными средствами при получении сим-карты или онлайн платежами перед отправкой заказа.